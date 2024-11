Tautų lyga: Vokietija nušlavė varžovus, o Nyderlandų ir Vengrijos rungtynes sustabdė nelaimė

Jamalis Musiala jau rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0. Netrukus Timas Kleindienstas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0. Kai Havertzas pasiuntė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir rezultatas tapo 3:0.

Florianas Wirtzas antrojo kėlinio pradžioje nuostabiu smūgiu dar labiau padidino pranašumą 4:0. Netrukus pastarasis dar kartą nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 5:0. Leroy‘us Sane ir T.Kleindienstas per likusį laiką pridėjo po įvartį, o vokiečiai šventė pergalę rezultatu 7:0.

Vokietijos rinktinės iškovota pergalė prieš bosnius septynių įvarčių skirtumu yra didžiausia Tautų lygos istorijoje.

Tuo tarpu kitame susitikime Nyderlandų rinktinė 4:0 sutriuškino Vengrijos futbolininkus. Rungtynėse neapsieita be incidentų.

Sužaidus septynias minutes ant žaidėjų suolelio sėdėjęs Vengrijos rinktinės trenerių štabo narys Adamas Szalai pasijuto blogai. Prie jo iškart suskubo medikai ir suteikė jam pagalbą. Tuo metu mačas buvo sustabdytas.

🔴🚨 | Ádám #Szalai (36) was sitting on the Hungarian bench!



➡️ He was conscious when the emergency personnel took him to the hospital. pic.twitter.com/Y8KpfVz2qV