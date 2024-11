Lietuvis Cristiano Ronaldo parodė geltoną kortelę, o būsimų Lietuvos varžovų mačas baigėsi skandalu

Portugalijos ir Lenkijos rungtynėms teisėjavo lietuvių brigada, o pagrindiniu arbitru buvo Donatas Rumšas. Jis pirmojo kėlinio pabaigoje parodė geltoną kortelę legendiniam Cristiano Ronaldo.

Na, o rungtynėse, neepaisant triuškinamos persvaros, savo pranašumą Portugalijos rinktinė įrodė tik antroje rungtynių dalyje. Sužaidus beveik valandą Rafaelis Leao pats pradėjo greitą ataką, kurios vėliau atsidūrė smaigalyje bei galva pasiuntė kamuolį į vartus.

72-ąją minutę už žaidimą ranka į lenkų vartus buvo skirtas vienuolikos metrų baudinys, prie kurio žymos stojo Cristiano Ronaldo. Portugalas paleido smūgį į vartų vidurį, o vartininkas šoko į šoną praleisdamas įvartį.

Vėliau per septynias minutes krito net trys įvarčiai. Po perimto kamuolio Bruno Fernandesas iš toli atliko fantastišką šūvį, kuris į vartus įskriejo nuo vartų skersinio.

Vos po trijų minučių C. Ronaldo į pavojingą situaciją išvedė Pedro Neto, o šis iš aštraus taško pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.

Galiausiai fantastišką įvartį per save pelnė C. Ronaldo. Jis pasižymėjo po kelių iš eilės lenkų klaidų, aukštą perdavimą pasiųsdamas į vartus akrobatišku šuoliu.

Portugalijos rinktinei dar besidžiaugiant įvarčiu, savo atsaką surengė lenkai, aki Dominikas Marczukas pelnė paguodos įvartį.

Skandalu baigėsi būsimų lietuvių varžovų Kosovo ir Rumunijos mačas. Rungtynėms artėjant prie pabaigos ir rezultataui esant 0:0 jau per teisėjo pridėtą laiką Kosovo futbolininkai paliko aikštę po to, kai šeimininkų sirgaliai ėmė skanduoti „Serbija! Serbija!“.

Kosovo players had to leave the pitch because of the Racist chants from Romanian fans.



This should stop. FIFA cannot allow this continue. pic.twitter.com/WbVnM2URem

REKLAMA

REKLAMA