Tarp Eurolygos atkrintamosiose švilpsiančių teisėjų – du lietuviai

Jame – dviejų teisėjų iš Lietuvos pavardės.

Elitinio Senojo žemyno turnyro atkrintamosiose teisėjaus Gytis Vilius bei Artūras Šukys. Jei G.Vilius jau ne sykį švilpė ne tik atkrintamosiose, bet ir finalo ketverto metu, tai A. Šukiui tai bus debiutas tokio lygio rungtynėse.

Praėjusiame sezone abu šie arbitrai užėmė pirmąsias dvi vietas „Betsafe-LKL“ teisėjų reitinge.

Primename, kad Eurolygos atkrintamosios prasidės jau antradienį, o pirmosios į kovą stos Atėnų „Panathinaikos“ ir Tel Avivo „Maccabi“.

