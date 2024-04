Paaiškėjo visos NBA atkrintamųjų poros

Paskutiniąsias vietas atkrintamosiose iškovojo Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Majamio „Heat“. Jonas Valančiūnas į svarbiausias sezono kovas grįžta po sezono pertraukos, „Heat“ dėl trofėjaus kausis penktą kartą paeiliui.

Jau pirmajame etape netrūks šansų revanšams. Rytuose susigrums praėjusio sezono konferencijos finalininkai „Heat“ ir Bostono „Celtics“. „Keltai“ tuomet turėdami namų aikštės pranašumą krito 3:4, tačiau šiemet turi dar vieną kozirį – varžovai startuos be traumą patyrusio Jimmy Butlerio.

Be lyderio startuos ir Milvokio „Bucks“, nekantriai laukiantys Giannio Antetokounmpo sugrįžimo. Pernai jie netikėtai krito jau pirmajame atkrintamųjų etape ir šįkart stengsis išvengti staigmenų prieš Indianos „Pacers“.

Trapus yra ir Filadelfijos „76ers“ statusas, kurių gretose dar neįsibėgėjo po traumos grįžęs Joelis Embiidas, lemiamas kovas pradėsiantis Niujorke.

Debiuto atkrintamosiose laukia Paolo Banchero ir jo vedami Orlando „Magic“, startuosiantys prieš Klivlando „Cavaliers“.

Vakaruose taip pat grumsis pernykščiai finalininkai Denverio „Nuggets“ ir Los Andželo „Lakers“. Nikola Jokičiaus kariauna tuomet varžovus eliminavo 4:0 ir sezoną baigė su trofėjumi rankose.

Jau trečią kartą per penkis pastaruosius sezonus pirmajame rate santykius aiškinsis Los Andželo „Clippers“ ir Dalaso „Mavericks“. Luka Dončičius sieks neatsimušti į tą patį barjerą trečią kartą paeiliui, 2020-aisiais kritęs 2:4, 2021-aisiais – 3:4.

Pirmąsias vietas konferencijos užėmė jaunos ir kylančios Oklahomos „Thunder“ bei Minesotos „Timberwolves“ ekipos, sieksiančios išlaikyti savo pranašumą prieš gerokai labiau patyrusius Naujojo Orleano bei Fynikso klubus.

