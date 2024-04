Be lyderio žaidę „Heat“ nukovė Čikagos klubą ir nugriebė bilietą į atkrintamąsias

Majamio komanda žaidė be Jimmy Butlerio, kuris dėl traumos pirmame įkrintamųjų mače turėjo praleisti svarbias rungtynes, tačiau lyderystės ėmėsi kiti.

Tyleris Herro pelnė 24 taškus ir jam pritrūko vieno rezultatyvaus perdavimo iki trigubo dublio, naujokas Jaime Jaquezas jaunesnysis pridėjo 21 tašką.

16 taškų pelnė Kevinas Love'as, o olimpinės JAV rinktinės narys Bamas Adebayo pridėjo 13 taškų.

Atkrintamosiose „Heat“ susitiks su „Celtics“ ekipa, kuri yra pagrindinė favoritė laimėti NBA titulą. „Heat“ vėl užėmė 8 vietą, kaip ir pernai, kai nužygiavo iki pat NBA finalo.

The Heat lock up the East's #8 seed!



Next up... an ECF rematch with Boston in Round 1 🔥🍿 pic.twitter.com/Xjo0sJgBbu