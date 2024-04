Užtikrintai laimėję „Bulls“ eliminavo „Hawks“ ir tęs kovą įkrintamosiose

Dėl patekimo į atkrintamąsias „Bulls“ susitiks su Majamio „Heat“, kuri dramatiškai nusileido Filadelfijos „76ers“, o „Hawks“ sezonas jau baigėsi.

Prabėgus beveik 4 trečiojo kėlinio minutėms rungtynėse pradėjo didėti intriga, kai po Bogdano Bogdanovičiaus dvitaškio Atlanta priartėjo 76:79. Visgi vėliau kėlinyje „Bulls“ spurtavo 9:0 ir perėmė iniciatyvą į savo rankas.

Ketvirtame kėlinyje Čikagos krepšininkai varžovams neleido nė kiek priartėti ir galiausiai šventė užtikrintą pergalę – 131:116.

Į pergalę „Bulls“ vedė karjeros rungtynes sužaidęs Coby White’as, kuris suvertė net 42 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. 24 taškus pridėjo Nikola Vucevičius, o 22 – DeMaras DeRozanas.

COBY WHITE 40-PIECE ‼️ CHI leads ATL on ESPN in the 4th quarter... winner faces MIA for the #8 seed in the East! pic.twitter.com/8iCttyp4tG

Tuo tarpu „Hawks“ gretose geriausiai pasirodė Dejounte Murray su 30 taškų, po 22 taškus surinko Clintas Capela ir Trae Youngas.

„Bulls“ su „Heat“ dėl paskutinės vietos atkrintamosiose susikaus penktadienio naktį. Laimėjusi komanda užims 8-ą vietą bei svarbiausiose kovose kausis su reguliariajame sezone lyderiavusia Bostono „Celtics“.

BULLS WIN ‼️@chicagobulls - 131@ATLHawks - 116



CHI advances in the #SoFiPlayIn to face MIA on Friday for the #8 seed in the East 🍿 pic.twitter.com/u8TIGuxzlA

