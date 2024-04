Joelio Embiido triukai ištempė „76ers“ į pergalę ir nukalė tiesioginį bilietą į atkrintamąsias

Rungtynėse J. Embiidas iš viso pelnė 23 taškus, atkovojo 15 kamuolių ir atliko vieną labai svarbų rezultatyvų perdavimą Kelly Oubre jaunesniajam, kuris leido „76ers“ ekipai triumfuoti.

J. Embiidas, kuris šį sezoną praleido 43 rungtynes dėl kairiojo kelio traumos, įsibėgėjo ketvirtojo kėlinio pabaigoje ir išvedė „Sixers“ iš 14-os taškų deficito.

Likus 2,5 min. iki rungtynių pabaigos jis smeigė lemiamą tritaškį ir išvedė „Sixers“ į priekį 93:91. Po to, kai „Sixers“ išbarstė šią persvarą, krepšininkas ir vėl pataikė tritaškį ir išvedė į priekį 96:94.

Likus kiek daugiau nei pusei minutės jis perdavė kamuolį K. Oubre, o šis pelnė du taškus su pražanga ir Filadelfija buvo priekyje 99:96. Vėliau „Heat“ dar bandė kabintis į atlapus, tačiau nepadėjo net Tylerio Herro tritaškis paskutinę sekundę – 104:105.

KELLY OUBRE TAKES THE LEAD WITH 36 SECONDS LEFT IN THE 4TH QUARTER!@sixers - 99@MiamiHEAT - 96



MIA-PHI on ESPN... winner secures the #7 seed in the East! pic.twitter.com/qvHOYjTToG