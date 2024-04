Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno mūšis dėl bilieto į NBA atkrintamąsias – kuriam iš jų sezonas baigsis?

Jau antradienio naktį pirmosios keturios komandos Vakarų konferencijoje stojo prie įkrintamųjų starto linijos. Pirmame mače tiesioginį bilietą į atkrintamąsias iškovojo Los Andželo „Lakers“, įveikusi Naujojo Orleano „Pelicans“ su Jonu Valančiūnu.

Pastaroji komanda dar turės vieną šansą patekti į geriausiųjų aštuonetą, kai susitiks su Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“, kuri laimėjo prieš „Golden State Warriors“ ir jas eliminavo iš tolimesnių kovų.

Tai reiškia, kad dėl paskutinės vietos Vakarų konferencijos atkrintamosiose jau penktadienį susitiks du NBA lietuviai – Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis.

Kažkas pratęs savo sezoną, o kažkuris iš lietuvių savo sezoną kartu su komanda baigs.

Naujienų portalas tv3.lt apžvelgė kaip šį sezoną šioms komandoms sekėsi tarpusavyje, kaip susitikimuose pasirodė lietuviai ir kurie krepšininkai gali būti svarbiausi žūtbūtinėje kovoje.

Mačą tiesiogiai naktį iš penktadienio į šeštadienį galėsite stebėti per Go3 televiziją. Rungtynės prasidės 4.30 val. Lietuvos laiku.

The Lakers advance to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel...



...while the Pelicans and Kings set up a Friday #SoFiPlayIn battle! pic.twitter.com/O9vvp9OMMo