Taikliai ne į krepšį: Dončičius – išvarytas už smūgį į tarpukojį

Rungtynių nebaigė Luka Dončičius, kuris trečiojo kėlinio pradžioje sužaidė pavojingai prieš Colliną Sextoną ir buvo išvytas iš aikštės. Slovėnas varžovui trenkė į kirkšnį.

„Žinau, kad jam trenkiau, bet nežinojau kur, kol neperžiūrėjau pakartojimo“, – sakė NBA žvaigždė, kuri per 22 minutes pelnė 15 taškų.

Better angle of Luka Doncic punching Collin Sexton in the groin area



pic.twitter.com/J3YlNTeOie