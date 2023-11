Tado Sedekerskio klubas sutriuškino Roko Jokubaičio „Barceloną“

Nugalėtojams tai buvo trečioji pergalė iš eilės turnyre.

T.Sedekerskis per 30 minučių pasižymėjo 9 taškais (3/3 dvit., 1/3 trit.), 12 atkovotų kamuolių, rezultatyviu perdavimu, klaida bei 19 naudingumo balų

R.Jokubaitis žaidė 16 minučių, per kurias pelnė 9 taškus (3/6 dvit., 1/3 trit.), atkovojo kamuolį, padarė 2 klaidas bei surinko 2 naudingumo balus.

Aikštės šeimininkai nutolo dar pirmajame kėlinyje, kai surengė spurtą 11-0 ir šovė į priekį (21:12). Ilgai netrukus atstumas tapo dviženklis (26:16).

