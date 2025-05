Swiatek patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš Coco Gauff Madrido WTA pusfinalyje

Pirmajame sete C. Gauff laimėjo 3 varžovės padavimų serijas ir nesuteikė lenkei nė vieno „break pointo“. Antrajame sete C. Gauff irgi startavo užtikrintai (3:0), o lenkė po trečiojo geimo nesulaikė ašarų. Vėliau vaizdas nesikeitė – amerikietė laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją, o I. Swiatek mačą baigė nesusikūrusi nė vieno „break pointo“.

C. Gauff po pirmųjų savo padavimų laimėjo 90 proc. įžaistų kamuoliukų, o I. Swiatek – vos 41 proc.

I. Swiatek tai buvo antras didžiausias pralaimėjimas ant grunto per paskutinius 6 metus. Tik 2019 m. „Roland Garros“ turnyre lenkė didesniu skirtumu pralaimėjo rumunei Simonai Halep (1:6, 0:6).

2 - Conceding only two games en route to victory, Coco Gauff is only the second player to concede fewer than five games to Iga Swiatek in a WTA-level match on clay, after Simona Halep (one game, Roland Garros 2019). Exorcism.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/V0FLmcHbd6