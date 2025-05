Rusas 7:5, 6:3, 4:0 pirmavo prieš ispaną Alejo Sanchezą Quilezą (ATP-596). S. Gulinui buvo likę tik sutvarkyti formalumus, tačiau tada rusas pasielgė itin kvailai ir prarado praktiškai garantuotą pergalę.

Po trečiojo seto ketvirtojo geimo S. Gulinas atsisuko į bokštelio teisėją, demonstravo lytinį organą ir reikalavo jam „čiulpti“. Teisėjas su tuo ilgai nesitaikstė ir dėl nesportiško elgesio diskvalifikavo rusą.

World #407 Svyatoslav Gulin was disqualified from his match in an ITF today for this.



He cussed at the umpire and made these obscene gestures…



😳😳😳😳😳😳😳



Leading 4-0 in the 3rd set…



That’s one way to lose a tennis match.



pic.twitter.com/WkZfHYgGMc