Švedijos rinktinės žaidėjas paguldytas į ligoninę – pranešama apie ūmią smegenų ligą

28-erių metų buvęs „Arsenal“ žaidėjas, kuris yra pelnęs 47 įvarčius Švedijos rinktinei, prarado sąmonę vasario 20 d., pranešė Danijos Superlygos komanda ir pridūrė, kad jis serga ūmia smegenų liga.

„Geriausių Danijos medicinos ekspertų komanda šiuo metu intensyviai dirba, kad nustatytų diagnozę ir pradėtų tinkamą gydymą“, – sakoma „Midtjylland“ pareiškime.

„Nuo pat paguldymo į ligoninę Kristofferį supa artimiausi šeimos nariai ir „Midtjylland“ personalo nariai, jį gydo šios srities specialistai.“

Get well soon, Kristoffer.



