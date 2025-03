Švedas Armandas Duplantis nenustoja stebinti: 11-ą kartą pagerino pasaulio rekordą

Prancūzijoje vykusiose varžybose olimpinis čempionas įveikė 6.27 metro aukštį, o prieš tai jo rekordas buvo centimetru mažesnis, kurį užfiksavo praeitų metų rugpjūtį. Tuo tarpu dar anksčiau Paryžiaus olimpinėse žaidynėse jis įveikė 6.25 metro aukštį.

Šįkart 6.27 metro aukštį jis įveikė jau pirmuoju bandymu.

