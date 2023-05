Svajonę išlipęs ant kranto įgyvendinęs Valujavičius atskleidė, kodėl iš pradžių jo neįsileido Majamio uostas

Balandžio 25-ąją Majamyje finišavęs lietuvis per šį laiką spėjo jau ir pailsėti, bet teko rūpintis ir kitais darbais po kelionės.

„Linkėjimai iš žemyno. Kojos tvirtai stovi ant žemės. Gavau daug jūsų žinučių, per visas platformas, ne visiems atsakiau, dar planuoju prisėsti, bet ačiū visiems, kurie siuntė, palaikė. Ačiū lietuvių bendruomenei, kurie padėjo su visais administraciniais dalykais, ištraukti valtį, gražiai pasitiko“, – po kelionės įspūdžiais naujausiame savo vloge sakė A. Valujavičius.

Būdamas Majamyje A. Valujavičius nepraleido progos įgyvendinti ir vienos iš savo, kaip pats sako, nedidelių svajonių.

„Mano viena iš nedidelių svajonių Majamyje buvo pamatyti aligatorius. Kadangi visa Florida yra viena didžiulė pelkė, aligatoriai čia yra taip pat, kaip pas mus katinėliai. Didžiulė teritorijos pelkių, lėksime pasiplaukioti, o rytoj krausime valtį į konteinerį. Paskutinis pasispardymas“, – šypsodamasis sakė keliautojas.

Kambarį bei daiktus turimus po kelionės aprodęs keliautojas kartu patikslino ir kelis faktus.

„Mano kelionė iš viso truko 120 dienų, 14 val. ir 48 minutes, ne 121 dieną. Dėl keliautojų, tai virš 1000 žmonių skirtingais maršrutais yra perplaukę Atlantą. Bet būtent maršrutą nuo Europos iki Š. Amerikos žemyno yra tik du žmones perplaukę. Tad šitu maršrutu tik du. Bet vienam iš jų teko stoti keliskart. Tad aš kaip ir trečiasis žmogus perplaukęs šitą maršrutą, bet iš kitos pusės, antrasis perplaukęs be sustojimų“, – vaizdo įraše sakė A. Valujavičius.

Lietuvis kartu prisiminė finišą Majamyje dėl to kilusius sunkumus, nes atvykimo data šiek tiek nusikėlė dėl to, kad jo nenorėjo įsileisti uostas. A. Valujavičius paaiškino to priežastis.

„Būčiau para anksčiau atplaukęs, bet kuris uostas būtų mane priėmęs, tačiau buvo bėda, kad per daug lietuvių ant kranto norėjo mane pasitikti. Buvo skaičiuojama 300. Ir kai nori, kad toks jau skaičius žmonių pasitiktų uoste, reikia tam tikro leidimo iš miestos savivaldybės, nes tai jau yra viešas renginys. Tam reikėjo registracijos iš anksto, bet, kai viskas vyko ekspromtu, nepavyko suderinti tokio dalyko.

Tad ačiū lietuvių bendruomenei, kuri gerai komunikavo, susiderėjome, viską išsprendėme, kad leistų 35 žmones uoste. Daug derinimo, nervų, bet taip buvo. Galėjau atplaukti diena anksčiau, bet nebūtų įleidę nei vieno lietuvio. Nes kadangi nebuvo leidimų, tiems patiems lietuviams gal ir policija būtų iškviesta“, – situaciją aiškino keliautojas.

Valtis, su kuria A. Valujavičius įveikė Atlanto vandenyną, jau yra kelyje į Lietuvą.

„Iki birželio vidurio valtelė turėtų atkeliauti“, – vloge sakė keliautojas.

A. Valujavičius šiuo metu jau taip pat ruošiasi kelionei į Lietuvą. Vilniaus oro uoste lėktuvas iš Varšuvos turėtų nusileisti rytoj, sekmadienį, 14.05 val. Jo sutikimą galėsite stebėti tiesiogiai portale Tv3.lt