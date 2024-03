Sutriuškinta „Atletico“ komanda į Ispanijos taurės finalą užleido Bilbao futbolininkus

Atsakomosiose varžybose Bilbao „Athletic“ net 3:0 sutriuškino varžovus iš Madrido.

Pirmose rungtynėse jie turėjo minimalią persvarą, tad seriją jie laimėjo bendru rezultatu 4:0 bei finale kausis su „Mallorca“.

12-ąją rungtynių minutę „Athletic“ įtvirtino savo persvarą. Nico Williamsas skersavo kamuolį savo broliui Inaki Williamsui, kuris smūgiu vienu prisilietimu galingai pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą.

Kėlinio pabaigoje broliai jau apsikeitė savo rolėmis. Šį kartą I. Williamsas asistavo savo broliui N. Williamsui, kuris greitoje atakoje siuntė kamuolį į „Atletico“ vartus.

Po pertraukos „Athletic“ dar labiau įtvirtino savo persvarą, kai kamuolį į vartus pasiuntė Gorka Guruzeta.

Paskutinį kartą Ispanijos taurę „Athletic“ laimėjo dar 1983-84 metų sezone.

The Copa del Rey final is LOCKED IN 🔒🇪🇸



Athletic Bilbao 🆚 Mallorca 🍿 pic.twitter.com/wA8wjZrEJW