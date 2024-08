Sutiko kaip didvyrį – olimpinio čempiono Botsvanoje laukė virš 30 tūkst. sirgalių

Sprinteris rugpjūčio 8 d. vyrų 200 m bėgimo finale įveikė JAV žvaigždes Noah Lylesą ir Kenny Bednareką. Jis distanciją įveikė per 19,46 sekundės – tai ketvirtas greičiausias laikas istorijoje.

Be to, jis atvedė savo komandą prie sidabro medalio estafetėje 4x400 m.

Botsvanos prezidentas Mokgweetsi Masisi jo pasiekimo garbei paskelbė valstybinę šventę. Antradienį (rugpjūčio 13 d.) jis paskelbė pusiau laisvadienį, šį kartą skirtą Botsvanos komandos triumfuojančiam sugrįžimui namo paminėti.

Over 30,000 people out in Botswana's 🇧🇼 biggest stadium to welcome Letsile Tebogo!🤯



This is what the country's first Olympic GOLD means to them.



They got a second public holiday in a week as well for this.pic.twitter.com/IVkeqlSOYu

