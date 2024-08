Bronza olimpinėse žaidynėse pasipuošusi Viktorija Senkutė išrinkta „World Rowing“ mėnesio irkluotoja

Kaip rašoma „World Rowing“ svetainėje, V. Senkutė jau kurį laiką sukosi moterų vienviečių valčių varžybų geriausiųjų gretose, o šeštąsias vietas užėmė 2023 m. pasaulio irklavimo čempionate ir 2024 m. Europos irklavimo čempionate.

Visgi 2024 m. olimpinėse žaidynėse V. Senkutė pademonstravo nuostabią kovą ir iškovojo bronzos medalį. Tai buvo pirmasis Lietuvos medalis Paryžiuje, o irkluotoja tapo nacionaline didvyre.

Lithuania’s Viktorija Senkute became a national hero when she won the bronze medal in the women's single sculls at the @Paris2024 Olympics, Lithuania's first in any sport in Paris. She is our August 2024 Rower of the Month.https://t.co/EKkZOwK8qH#RowerOfTheMonth #WorldRowing pic.twitter.com/AFUuquT1Fs

