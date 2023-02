„Super Bowl“ rungtynėse nušvilptas LeBronas užsidėjo ant galvos įsivaizduojamą karūną ir įsiuto dėl teisėjų sprendimo

Daug kam užkliuvo sprendimas rungtynių pabaigoje skirti pražangą J amesui Bradberry . Šis griebė JuJu Smithui-Schusteriui už marškinėlių. Vėliau J.Bradberry varžovą paleido, bet pirmojo veiksmo teisėjai nepraleido pro akis. Tai sujaukė „Eagles“ planus, o „Chiefs“ galėjo laisviau jaustis atakuodami, „sudegino“ dar daugiau laiko bei galiausiai pelnė pergalingus taškus.

„Atleiskite, bet man šitas sprendimas nepatiko! Tik jau ne „Super Bowl“ rungtynėse reikėtų priiminėti tokius sprendimus“, - nervinosi NBA žvaigždė LeBronas Jamesas.

His hand on his back had no effect on his route! This game was too damn good for that call to dictate the outcome at the end. Damn! By the way I have no horse in the race. Just my professional opinion