TV3 naujienos > Sportas

Suomijos rinktinės sudėtis Europos čempionatui: paskelbti visi 12 žaidėjų

2025-08-22 17:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 17:57

Suomijos nacionalinė komanda paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionato kovoms.

Lauri Markkanenas | FIBA nuotr.

0

Aiški ir neabejotina suomių žvaigždė sudėtyje – Jutos „Jazz“ puolėjas Lauri Markkanenas.

Rinktinėje žais ir šią vasarą į Stambulo „Fenerbahče“ persikėlęs Mikaelis Jantunenas.

Suomiai B grupėje susitiks su lietuviais, vokiečiais, britais, švedais ir juodkalniečiais.

Suomijos rinktinės sudėtis: Miro Little‘as, Sasu Salinas, Olivier Nkamhoua, Mikaelis Jantunenas, Eliasas Valtonenas, Alexanderis Madsenas, Edonas Maxhuni, Lauri Markkanenas, Mikka Muurinenas, Andre Gustavsonas, Jacobas Grandisonas, Ilari Seppala.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

