Suomijos rinktinės sudėtis Europos čempionatui: paskelbti visi 12 žaidėjų

Aiški ir neabejotina suomių žvaigždė sudėtyje – Jutos „Jazz“ puolėjas Lauri Markkanenas.
Rinktinėje žais ir šią vasarą į Stambulo „Fenerbahče“ persikėlęs Mikaelis Jantunenas.
Suomiai B grupėje susitiks su lietuviais, vokiečiais, britais, švedais ir juodkalniečiais.
Suomijos rinktinės sudėtis: Miro Little‘as, Sasu Salinas, Olivier Nkamhoua, Mikaelis Jantunenas, Eliasas Valtonenas, Alexanderis Madsenas, Edonas Maxhuni, Lauri Markkanenas, Mikka Muurinenas, Andre Gustavsonas, Jacobas Grandisonas, Ilari Seppala.
