Suomijos bėgikas: „Netikiu, kad Aleknos rekordas bus ratifikuotas“

„Nemanau, kad Aleknos rekordas bus ratifikuotas. Kaip jie gali patvirtinti, kad diskas tikrai leidosi ten, nuo kur jie matavo? Teisėjai stovėjo labai toli nuo tos vietos, kur leidosi diskas. Tas laukas tikrai ne pats lygiausias ir aš net neabejoju, kad jie tiksliai rezultato išmatuoti negalėjo“, - „Iltalehti“ aiškino A.Bryggare.

Another angle of Mykolas Alekna's record-breaking toss of 74.35m🥏



PS: Look who congratulated him afterwards 🐐🐐



🎥Trackwired-ig pic.twitter.com/gQRZKovviN

REKLAMA