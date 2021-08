Šuolių į aukštį rungtyje Tokijuje triumfavo pasaulio čempionė

Ji peršoko į 2 m ir 4 cm užkeltą kartelę.

Sidabro medalį iškovojo Australijos lengvaatletė Nicola McDermott, ji įveikė 202 cm aukštį. Bronza atiteko 200 cm aukštį įveikusiai ukrainietei Jaroslavai Mahančiuk.

M. Lasickienė yra daugkartinė pasaulio čempionė, tačiau tik pirmą sykį dalyvavo olimpinėse žaidynėse. Ji turėjo jau dalyvauti RIO žaidynėse 2016 m., bet dėl dopingų skandalų Rusijai tada buvo pritaikytos griežtos sankcijos ir atletė Brazilijoje nestartavo.

Primename, šioje rungtyje Airinė Palšytė tarp 31 dalyvės pasidalino 28-30 vietas.

#ROC’s Mariya Lasitskene is the women’s high jump champion. She leaps to the #Gold#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @WorldAthletics | #Athletics pic.twitter.com/GTM6Xp6V6S