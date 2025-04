Su Norrisu vos nesusidūręs Verstappenas iškovojo pirmą sezono pergalę

Iš „pole“ pozicijos startavęs „Red Bull“ lyderis visų lenktynių metu atlaikė „,McLaren“ spaudimą ir šventė pergalę. Britas Lando Norrisas labai arti M. Verstappeno buvo atsidūręs po greito sustojimo boksuose. Pilotai į trasą grįžo vienas šalia kito. Visgi, M. Verstappenas buvo šiek tiek priekyje ir „pasirūpino“, kad L. Norrisui liktų mažai vietos. Galiausiai britas užvažiavo ant žolės ir kiek atsiliko nuo M. Verstappeno.

L. Norrisas aiškino, kad M. Verstappenas jį išstūmė iš trasos, o olandas tikino, kad britas pats užvažiavo ant žolės.

🚨 | Lando Norris follows Max Verstappen into the pits.

McLaren can’t beat Red Bull on track, so they tried in the pits…#Verstappen keeps the lead, and #Norris ends up mowing the lawn. #JapanGP pic.twitter.com/o9bmgwJX8e

