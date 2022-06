Su marihuana pagautam „Hornets“ puolėjui gresia iki penkerių metų kalėjimo

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjo automobilis buvo sustabdytas dėl saugaus atstumo nesilaikymo.

Pareigūnams užuodus įtartiną kvapą, automobilis buvo apieškotas, jame rasta net pusantro kilogramo marihuanos vakuumuotame maišelyje.

Hornets center Montrezl Harrell was scheduled to be arraigned Monday. https://t.co/27G4YYplT1