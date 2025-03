Strolia persekiojimo lenktynėse prarado nemažai pozicijų, paaiškėjo pasaulio taurės sezono nugalėtojas

Šeštadienį vyrų 12,5 km persekiojimo lenktynėse nugalėjo iš antros vietos startavęs norvegas Sturla Holmas Laegreidas (31:45.0 min., 0 baudos ratų). Jis aplenkė sprinto nugalėtoją tautietį Johannesą Thingnesą Boe (+15.5 sek., 3). Į trečią vietą iš septintos šoktelėjo prancūzas Quentinas Fillonas Maillet (+23.9, 1).

2 misses for Johannes Thingnes Boe so far - and 10 hits for Sturla Holm Laegreid who is now in prime position to win both the Total Score AND the Pursuit Score today! 💥🤯



