Stephenas Curry pratęsė kontraktą su „Golden State Warriors“ – uždirbs įspūdingą sumą

36 metų 188 cm ūgio atakų organizatorius sutiko pratęsti esamą kontraktą dar vieneriems metams ir prisidėti dar 62,6 mln. JAV dolerių. Tai reiškia, kad naujasis S. Curry kontraktas su San Fransisko komanda galios iki 2027 metų vasaros.

Kitą sezoną snaiperis uždirbs 55,76 mln. dolerių, o dar po metų – 59,61 mln. dolerių.

Praeitą sezoną amerikietis per vidutiniškai 33 minutes fiksavo 26,4 taško, 4,5 atkovoto kamuolio ir 5,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius, kai tritaškius metė 41 proc. taiklumu.

