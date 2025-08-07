Stebėkite tiesiogiai. Antras testas Kurtinaičio vyrams: Turkija – Lietuva

Rungtynių pradžia – 20 val., tiesioginę transliaciją žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Panevėžyje vykusiose pirmosiose kontrolinėse rungtynėse Lietuva 89:68 be didesnio vargo palaužė Estijos krepšininkus. Rezultatyviausias komandoje buvo Rokas Jokubaitis, pelnęs 12 taškų.
Pirmajame mače rinktinei dar negalėjo padėti Jonas Valančiūnas, kurio prisijungimo prie komandos laiką riboja NBA taisyklės. Dabar JV jau pasirengęs ir turėtų pasirodyti ant parketo Stambule.
Rugpjūčio 10 d. R. Kurtinaičio auklėtiniai Kauno Žalgirio arenoje susitiks su Sakartvelu. Šią akistatą, kaip ir visus kitus Lietuvos rinktinės mačus, galėsite stebėti per TV3 ir portale tv3.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!