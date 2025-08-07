Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuvos Rinktinė

Stebėkite tiesiogiai. Antras testas Kurtinaičio vyrams: Turkija – Lietuva

2025-08-07 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 18:30

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo pasiruošimą Europos krepšinio čempionatui, o ketvirtadienio vakarą laukia jau antros kontrolinės rungtynės – išvykoje lietuviai susitinka su Turkijos komanda.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo pasiruošimą Europos krepšinio čempionatui, o ketvirtadienio vakarą laukia jau antros kontrolinės rungtynės – išvykoje lietuviai susitinka su Turkijos komanda.

REKLAMA
0

Rungtynių pradžia – 20 val., tiesioginę transliaciją žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Panevėžyje vykusiose pirmosiose kontrolinėse rungtynėse Lietuva 89:68 be didesnio vargo palaužė Estijos krepšininkus. Rezultatyviausias komandoje buvo Rokas Jokubaitis, pelnęs 12 taškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame mače rinktinei dar negalėjo padėti Jonas Valančiūnas, kurio prisijungimo prie komandos laiką riboja NBA taisyklės. Dabar JV jau pasirengęs ir turėtų pasirodyti ant parketo Stambule.

Rugpjūčio 10 d. R. Kurtinaičio auklėtiniai Kauno Žalgirio arenoje susitiks su Sakartvelu. Šią akistatą, kaip ir visus kitus Lietuvos rinktinės mačus, galėsite stebėti per TV3 ir portale tv3.lt.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tadas Sedekerskis ir Margiris Normantas (nuotr. SCANPIX)
Du ryškūs favoritai: kas Lietuvos rinktinėje skaldo geriausius juokelius? (2)
Rokas Giedraitis ir Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Vis dar paieškose: Lietuvos rinktinė neturi šios vasaros hito (11)
Rokas Jokubaitis (nuotr. FIBA)
Atsako rinktinės žaidėjai: į aikštę – pilnu skrandžiu cepelinų ar be miego? (5)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis: kur ir kada stebėti? (33)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų