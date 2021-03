Starto penkete atsidūręs Jokubaitis: „Man tikrai reikėjo tokių rungtynių“

10 taškų pelnęs ir 5 rezultatyvius perdavimus atlikęs bei starto penkete rungtynes pradėjęs Rokas Jokubaitis po susitikimo įvardino rungtynes pralaužti padėjusį momentą bei kalbėjo apie buvusią prastesnių rungtynių seriją.

„Sveikinu visus su labai svarbia pergale, kuri buvo viena svarbiausių sezone. Kaip ir kalbėjome prieš rungtynes ir aš pats galvojau, tai bus rimčiausias iššūkis, nes laimėjome prieš karščiausia Eurolygos komandą. Antroje pusėje pademonstravome gerą gynybą bei neblogai judėjome puolime“, – sakė R.Jokubaitis.

Paskutinės ketverios rungtynės Eurolygoje jums buvo silpnesnės. Kokios buvo problemos toje atkarpoje ir kiek norėjosi pačiam nusibraukti tą prastesnių rungtynių atkarpą?

Teisingai paminėjote, atkarpa nebuvo labai maloni, nei man pačiam, nei treneriams, nei fanams. Treneriai davė daug žaidybinio laiko, bet kažko įspūdingo nepavykdavo nuveikti. Man tikrai reikėjo tokių rungtynių tiek psichologiškai, tiek pakeliant visiems ūpą. Tikrai labai džiaugiuosi tiek komanda, tiek savo pasirodymu, kad nutrūko ta prastų rungtynių serija. Tikėkimės, kad į sezono galą ta kreivė eis aukštyn.

Kokia svarbiausia atkarpa buvo trečiame kėlinyje, kai perlaužėte rungtynes?

Kai perėmiau kamuolį iš Davido Lighty ir nors dar buvo dar daug laiko, bet pagyvėjo komandos užsivedimas. Ilgą laiką buvome be komandinių pražangų, todėl tada davėme daug kontakto, atlikome kelis „alley-oop‘us“ su JoJo ir spurtavome. Gerai, kad susikrovėme persvarą, nes rungtynių pabaigoje buvo šiek tiek lengvos panikos, bet kai turi tokią persvarą, būtų žiauriai sunku ją iššvaistyti.

Buvo ko gero mažiausiai trys „alley-oop‘ai“ su JoJo. Kodėl su juo taip lengva tai daryti?

Man asmeniškai su juo per sezoną neteko daug jų turėti, turbūt per vienas rungtynes padarėme daugiau nei per visą sezoną, bet kaip visi mato, JoJo šį sezoną ypač daug kartų gauna kamuolį virš lanko. Reiškia, kad jis labai gerai pastato užtvarą ir gerai kerta į aikštelę. Taip pat jis labai gerai šoka į viršų ir kartais neatrodo, kad tas perdavimas yra logiškas, bet jis vis tiek pagauna. Tas ryšys turi būti, bet nėra labai sunku tą „alley-oop‘ą“ su juo padaryti, nes jis žino, kaip laiku ir vietoje atsidurti, o mažiukui užtenka laiku pakabinti kamuolį.

Negalint žaisti A.Milakniui, antras rungtynes žaidžiate starto penkete. Kiek tai kitoks vaidmuo?

Per visą sezoną startavęs buvau tik vieną kartą LKL. Sezono eigoje buvo dažnas atvejis, kai turėdavau žaisti starto penkete, bet kažkas pasikeisdavo ir eidavau nuo suoliuko. Man nuo jo visai gerai sekėsi, o dabar sezono galas, svarbiausios rungtynės ir A.Milaknio trauma.. Treneriai pasitiki, jaučiuosi psichologiškai smagiai, kai esu svarbus komandai, bet kai gauni tokį pasitikėjimą, turi jį išnaudoti. Kaip ir minėjau, tas kelias rungtynes nesisekė ir save graužiau, bet šiandien viskas pavyko. Jeigu kitose rungtynėse vėl pradėsiu starto penkete, tikėkimės, kad jos bus dar geresnės.

„Žalgiris“ turėjo sunkią atkarpą puolime, buvo krite puolimo skaičiai. Kas leido šiandien tai pakeisti?

Sunku kažką pasakyti. Nežinau, nuo ko čia priklauso, bet tas rungtynių kiekis yra tikrai nemažas. Jeigu ne Eurolyga, tai bando įkišti kažką iš LKL, jeigu ne vietinė lyga, tai gauname su „Crvena Zvezda“. Buvome be laisvadienių ir panašiai, bet tai gali būti tik mažytė detalė. Turėjo ateiti momentas, kai strigsime puolime, nes visą sezoną tikrai gerai puolėme. Treneris neturėdavo priekaištų, visada sakydavo, kad įmesti galime, bet svarbiausia gynyba. Gynyboje tikrai paskutinėse rungtynėse gerai atrodėme, bet vis tiek mūsų varikliukas buvo puolimas. Dabar šiek tiek išsibalansavome, bet tokių rungtynių reikėjo ir manau, kad tai bus atsispyrimo taškas į tą paskutinę seriją ir tikėkimės, kad gerai atrodysime tiek puolime, tiek gynyboje.