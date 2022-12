Stanioniui dėl būsimos kovos buvo sumokėta dviguba kompensacija?

Bokso legenda Oscaras De La Hoya praėjusią savaitę pranešė, kad netrukus paskelbs apie E.Stanionio ir V.Ortizo kovos vietą bei datą. Būtent O.De La Hoyos įkurta „Golden Boy Promotions“ agentūra laimėjo kovos rengimo aukcioną, paklodama 2,3 mln. JAV dolerių. Ši agentūra tuo pačiu atstovauja ir V.Ortizui.

I will announce date and venue soon. Stanionis vs @VergilOrtiz @WBABoxing @GoldenBoyBoxing

E.Stanionis prieš artėjančią kovą davė ilgą interviu „Chicken Tawk“ kanalui ir sulaukė klausimo apie paskleistus gandus, jog jam buvo sumokėta ne viena kompensacija už tai, kad jis lauktų kovos dėl WBA (Super) pasaulio čempiono diržo.

Įdomu tai, kad šiuos gandus prieš tai kurstė WBO pasaulio čempionas amerikietis Terence‘as Crawfordas.

„Manau, kad Spence‘as dabar gausis su Thurmanu, nors jis dabar turi 3 privalomus varžovus – Bootsą, Stanionį ir Thurmaną. Galvoju, kad WBC prispaus kitas bokso agentūras ir padarys viską, kad Thurmanas gautų kovą su Spence‘u, nors Stanioniui jau du kartus buvo mokama kompensacija“, - aiškino T.Crawfordas.

E.Stanionis pasinaudojo proga paneigti T.Crawfordo žodžius.

Wait...I thought Stanionis got step aside money multiple times...isn't that what Crawford said? pic.twitter.com/j6WCqtqal8