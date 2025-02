Stanionis ir Ennisas susitiko akis į akį: „Nori lažintis iš viso savo uždarbio?“

Likus mažiau nei 2 mėnesiams iki kovos E.Stanionis ir J.Ennisas susitiko akis į akį. Abu boksininkai atsinešė savo turimus pasaulio čempiono diržus ir trumpai apsižodžiavo.

„Pašildyk man jį“, – sakė J.Ennisas, turėdamas omenyje E.Stanionio turimą WBA diržą.

E.Stanionis atsakė: „Tai aš pasiimsiu šitą diržą ir dar vieną“.

„Ne, ne, šitas diržas keliaus į mano namus“, – sakė J.Ennisas.

E.Stanionis su varžovo kalbomis nesutiko ir sulaukė J.Enniso klausimo.

„Nori lažintis iš viso savo uždarbio?“, – paklausė J.Ennisas.

„Ne, aš ne iš tų, kurie lažinasi“, – atsakė lietuvis.

J.Ennisas tada paklausė E.Stanionio: „Matai mano silpnybių?“.

Lietuvis atsakė: „Visi mes turime trūkumų. Mes visi nesame tobuli ir tu pats tai žinai. Mes visi klystame“.

J.Ennisas tada perspėjo E.Stanionį: „Tu tik kovos metu nepadaryk nė vienos klaidos“.

Lietuvis atsakė: „Tu irgi“.

