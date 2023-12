Staigmena Lietuvos rankinio lygoje – čempionai krito sostinės derbyje

Sostinės derbį geriau pradėjo trečią vietą čempionate užimanti „Šviesa“, bet netrukus šeštoje pozicijoje esantis „Amber“ perėmė iniciatyvą ir per pirmą kėlinį susikrovė net šešių įvarčių persvarą 17:11. Antrame kėlinyje čempionai laimėjo atkarpą 5:0 ir sumažino atsilikimą iki dviejų įvarčių 18:20.

Tačiau „Amber“ rankininkai sugebėjo išsaugoti pranašumą ir iškovojo pergalę minimaliu skirtumu 24:23.

„Man kaip treneriui būtų smagu, kad abu kėliniai būtų tokie, koks buvo pirmas kėlinys. Rungtynių pradžioje stengėmės žaisti greitai ir mums tai pavyko.

REKLAMA

REKLAMA

Po pertraukos varžovai pakeitė gynybą ir turėjome sunkumų. Mūsų komanda yra viena jauniausių lygoje, turime mažokai patirties ir pasikeitus varžovų gynybai, sunkiai radome kelius prie jų vartų, – sakė „Amber“ treneriu prieš tris savaites tapęs legendinis mūsų šalies rankininkas Gintautas Vilaniškis. – Ši pergalė suteiks mums pasitikėjimo jėgomis. Vyrai įrodė, kad galim laimėti ir prieš čempionus. Lygiaverčiai kovojome ir netoli pergalių buvome ir susitikimuose su kitais favoritais – Kauno „Granitu-Kariu“ bei Klaipėdos „Dragūnu“. Tačiau varžovai yra labiau patyrę, turi didesnę rotaciją ir likome be taškų. Dabar galima savaitgalį pasidžiaugti pergale prieš čempionus, bet jau pirmadienį prasidės pasiruošimas kitoms rungtynėms.“

REKLAMA

„Amber“ treneris išskyrė patikimai rungtyniavusį vartininką Luką Gurskį, kuris ne tik atrėmė 45 proc. varžovų metimų, bet ir pats pelnė 2 įvarčius. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 7 įvarčius į čempionų vartus įmetęs Ernestas Stvolas, po 5 įvarčius prie pergalės pridėjo Tadas Tumosas ir Antonas Tsitko. „Šviesos“ komandai Mantas Urvikis pelnė 6 įvarčius, Eimantas Sinkevičius surinko 5 įvarčius.

„Neįvertinome varžovų. Rungtynių pradžioje per daug gerai apie save galvojome. Manėm, kad aikštelėje darysime elementarius dalykus ir viskas gausis.

REKLAMA

REKLAMA

Pasirodo, darant ką nors puse kojos, niekas nesigauna. Dėl to pridarėme klaidų, po jų praleidome greitus įvarčius ir varžovai įgijo pranašumą, – komentavo „Šviesos“ rankininkas Tomas Bernatavičius. – Džiugu, kad parodėme charakterį ir grįžome į rungtynes, bet to neužteko, nes pirmoje rungtynių pusėje buvome per daug praradę. Tikiuosi tai mums bus pamoka, kad reikia pagarbiau žiūrėti į varžovus ir atiduoti visas jėgas kitose rungtynėse.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Labai permainingai klostėsi LRL rungtynės Alytuje, kur „Varsa-Stronglasas“ priėmė Kauno „Granitą-Karį“. Įpusėjus pirmam kėliniui šeimininkai susikrovė nemenką persvarą 14:8. Tačiau dar iki pertraukos svečiai sumažino atsilikimą iki dviejų įvarčių 16:18. Antrame kėlinyje jau „Granitas-Karys“ įgijo šešių įvarčių pranašumą 30:24. Į tai „Varsa-Stronglasas“ atsakė penkiais įvarčiais be atsako ir sumažino atsilikimą iki minimalaus 29:30.

REKLAMA

Rungtynių pabaigoje sėkmingiau sužaidę „Granito-Kario“ rankininkai iškovojo pergalę 32:29.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Marius Kairys, pelnęs 8 įvarčius ir 7 įvarčius į savo buvusios komandos vartus įmetęs Nedas Buronko, po 4 įvarčius prie pergalės pridėjo Manvydas Lazauskas ir Modestas Štarolis. Alytaus komandai 10 įvarčių pelnė Tadas Stankevičius, 8 įvarčius surinko Žygimantas Micevičius.

LRL lyderiais išlieka Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai, per 9 rungtynes surinkę 14 taškų. Antroje vietoje esantis „Granitas-Karys“ nuo pirmaujančios uostamiesčio komandos atsilieka 3 taškais. Trečioje vietoje esančios „Šviesos“ sąskaitoje – 11 taškų po 8 rungtynių. Tiek pat sužaidusi „Varsa-Stronglasas“ turi 8 taškus ir užima ketvirtą vietą.

Penktoje pozicijoje su 5 taškais HC „Vilnius“, šeštoje – 4 taškus turintis „Amber“. Paskutinėje vietoje – taškų dar neturintis Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“.