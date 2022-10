„Spurs“ talento atleidimas įgavo kitą atspalvį – aiškėja tikroji priežastis

ESPN paskelbė, jog jaunas gynėjas kurį laiką nepadoriai save demonstruodavo moterims, tarp kurių – ir „Spurs“ organizacijos darbuotojos.

Viena jų pasisamdė advokatą Tony Buzbee, kuris atstovavo kelioms moterims seksualinio priekabiavimo byloje, kurioje kaltinamuoju buvo amerikietiško futbolo žaidėjas Deshaunas Watsonas. J. Primo talentas domina ne vieną klubą, tačiau išaiškėjusios atleidimo aplinkybės stabdys komandas nuo potencialaus bendradarbiavimo. Dar prieš išaiškėjant situacijai, J. Primo taip aiškino savo situaciją.

