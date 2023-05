„Spurs“ laimėjo pirmąjį šaukimą NBA naujokų biržos loterijoje

Tai buvo pirmas kartas nuo 1997 metų, kai šis klubas gavo pirmąjį NBA naujokų biržos šaukimą, o tą kartą jie pasirinko Timą Duncaną. Šį kartą „Spurs“ turėjo 14 proc. tikimybę laimėti loteriją.

Pats V. Wembanyama nedalyvavo ceremonijoje, kadangi šį sezoną jo atstovaujama Paryžiaus „Metropolitans 92“ žaidė Prancūzijos lygos rungtynes su „Paris Basketball“.

"There's a special relation between France and the Spurs. ... The whole country wanted the Spurs to have the first pick."



-Victor Wembanyama



