Sportininkių kišenėje – aštuonženklės sumos: geriausi uždarbiai ne ten, kur dauguma galvotų

Kai kurioms pasaulio sportininkėms praėjusiais metais pavyko susikrauti aštuonženkles sumas.

Na, o žurnalo „Forbes“ sudarytame sportininkių, kurios daugiausia uždirbo 2023-aisiais sąraše mirga tenisas.

Pirmajame dešimtuke yra net devynios šios sporto šakos atstovės.

Verta pažymėti, kad dauguma sportininkių kur kas didesnę dalį uždarbio susikrovė ne sportinių rezultatų, tačiau rėmėjų ir reklaminių sutarčių dėka.

Iga Swiatek (Kilmės šalis: Lenkija, 22 metai, 23,9 mln. JAV dolerių)

Lenkijos teniso pažiba I. Swiatek užbaigė 2023-iuosius metus užimdama pirmąją vietą WTA vienetų reitinge bei pelnydama antrąjį iš eilės WTA metų žaidėjos apdovanojimą.

Būdama vos 22-ejų, ji jau 82 savaites praleido pirmoje moterų teniso reitingo vietoje, o tai yra dešimtoji vieta per visą istoriją.

Už korto ribų I. Swiatek šiemet sustiprino savo rėmėjų portfelį su „Visa", „On", „Oshee" ir „Infosys".

Rėmimai sportininkei leido uždirbti 14 mln. JAV dolerių. Tuo tarpu už sportinius rezultatus pelnas siekė beveik 10 mln. JAV dolerių.

Eileen Gu (Kilmės šalis: Kinija, 20 metų, 22,1 mln. JAV dolerių)

San Franciske gimusi, tačiau Kinijai varžybose atstovaujantis E. Gu yra vienintelė sportininkė dešimtuke, kurios sporto šaka nėra tenisas.

Laisvojo stiliaus slidininkė ir modelis yra sudariusi ilgalaikių rėmimo sutarčių visame pasaulyje su tokiais prekiniais ženklais kaip „Mengniu Dairy", „Anta", „Louis Vuitton", „Victoria's Secret", kas jai ir sukrovė beveik visą praėjusių metų pelną, 22 mln. JAV dolerių.

Po kelio traumos į trasas grįžusi E. Gu gruodį laimėjo varžybas Kinijoje ir JAV, pirmą kartą per 11 mėnesių dalyvaudama pasaulio taurės varžybose.

Skelbiama, kad iš sporto tiesiogiai ji uždirbo vos 100 tūkst. JAV dolerių.

Coco Gauff (Kilmės šalis: JAV, 19 metų, 21,7 mln. JAV dolerių)

Trečioji pasaulio moterų teniso raketė C. Gauff demonstruoja puikius rezultatus aikštėje, kas jai praėjusiais metais sukrovė 6,7 mln. JAV dolerių pelną.

Tačiau ne ką blogiau jai sekėsi ir už korto ribų. Šiais metais ji pasirašė sutartis su „Baker Tilly", „Bose" ir „UPS".

Be to, plačiai žinoma kaip „Marvel" superherojų gerbėja, 19-metė C. Gauff pasirodė 2023 m. filmo „The Marvels" reklamoje ir papuošė riboto tiražo komiksų knygos „Nenugalimasis Geležinis žmogus" viršelį.

Visa tai jai padėjo papildomai susikrauti 15 mln. JAV dolerių.

Emma Raducanu (Kilmės šalis: Jungtinė Karalystė, 21 metai, 15,2 mln. JAV dolerių)

Po to, kai būdama vos 18 metų E. Raducanu laimėjo 2021 m. „US Open" turnyrą, ji susikūrė vieną vertingiausių teniso rėmėjų portfelių. Prekės ženklai susitelkė į žaidėją, kuri, jų manymu, gali tapti vis didesne žvaigžde tolimesniais metais.

Tačiau nuo to laiko ji susidūrė su daugybe traumų ir ligų, o jos pasaulinis reitingas nukrito iki 299-osios vietos.

Ne veltui beveik visas jos uždarbis yra surinktas iš rėmėjų. Ir vos 200 tūkst. JAV dolerių pasirodymo teniso aikštynuose dėka.

Naomi Osaka (Kilmės šalis: Japonija, 26 metai, 15 mln. JAV dolerių)

Liepos mėnesį dukrą pagimdžiusi N. Osaka nežaidė savo atstovaujamos sporto šakos teniso nuo 2022 m. rugsėjo, tačiau ruošiasi sugrįžti į varžybas.

Ji ir toliau puikiai dirbo už aikštės ribų pasirašydama sutartis su „Bobbie baby formula" ir „Crate & Kids".

Visa tai jai leido vis tiek išlikti tarp turtingiausių pasaulio sportininkių.

Aryna Sabalenka (Kilmės šalis: Baltarusija, 25 metai, 14,7 mln. JAV dolerių)

Dar vienai teniso atstovei A. Sabalenkai praėję metai buvo karjeros metai: ji laimėjo „Australian Open" turnyrą, du mėnesius buvo pirmoji moterų vienetų varžybų raketė ir pelnė Tarptautinės teniso federacijos pasaulio čempionės apdovanojimą.

Nors žaidėjams iš Rusijos ir Baltarusijos karo Ukrainoje metu sunkiai sekėsi pritraukti rėmėjų, A. Sabalenka bendradarbiavo su „Maestro Dobel Tequila" ir „Leaf Trading Cards".

Ji taip pat investuoja į sveikatingumo prekės ženklą „Beekeeper's Naturals" ir limonadą „Olipop", dalyvavo „Netflix" teniso dokumentiniame filme „Break Point".

Teniso kortuose pernai uždirbo 8,2 mln. JAV dolerių, o už teniso korto ribų praturėtėjo 6,5 mln. JAV dolerių.

Jesica Pegula (Kilmės šalis: JAV, 29 metai, 12,5 mln. JAV dolerių)

J. Pegula praėjusiais metais puikiai atrodė teniso kortuose. Laimėjo ne vieną titulą. Kartu su partnere Coco Gauff ji taip pat trumpai užėmė pirmąją vietą dvejetų reitinge.

Už korto ribų ji neseniai pradėjo dirbti su „Dyson", „De Bethune" ir „Gorjana".

Sportiniai rezultatai teniso atstovei atnešė 6 mln. JAV dolerių, o rėmimo sutartys sukrovė 6,5 mln. JAV dolerių pelną.

Venus Williams (Kilmės šalis: JAV, 43 metai, 12,2 mln. JAV dolerių)

Nebūtina daug dalyvauti varžybose ir laimėti, kad krautumeis turtus. Geriausias to įrodymas yra praeityje teniso kortuose kartu su savo seserim žibėjusi V. Williams.

Septyniskart „Didžiojo kirčio" teniso turnyrų vienetų varžybų čempionė išlieka reikšmingu veidu už sporto aikščių ribų.

Neseniai ji sudarė partnerystės sutartis su „Dove" ir „Nestlé's Purina PetCare", kartu su „Reinstein Ross" pristatė papuošalų liniją ir investavo į „Los Angeles Golf Club".

Ji taip pat yra vykdančioji prodiuserė kuriant dokumentinį serialą „Behind the Racquet", kuriame aptariami teniso žaidėjų psichinės sveikatos sunkumai.

Kortuose ji uždirbo tik 200 tūkst. JAV dolerių, tačiau susikrovė net 12 mln. JAV dolerių kitomis veiklomis.

Elena Rybakina (Kilmės šalis: Kazachstanas, 24 metai, 9,5 mln. JAV dolerių)

Rusijoje gimusi, bet nuo 2018 m. Kazachstanui tarptautiniu mastu atstovaujanti tenisininkė E. Rybakina 2023 m. laimėjo du stambius teniso turnyrus ir metus baigė 4 vietoje vienetų reitinge.

24-erių metų kylanti žvaigždė taip pat papildė savo rėmėjų partnerių sąrašą „Red Bull" ir „Yonex".

Rėmėjai sportininkei pernai leido uždirbti 4 mln. JAV dolerių. Ji yra vienas iš retesnių atveų, kai aikštėje uždirbta daugiau (5,5 mln. JAV dolerių).

Leylah Fernandes (Kilmės šalis: Kanada, 21 metai, 8,8 mln. JAV dolerių)

Kanadietė tenisininkė L. Fernandez yra dar viena sportininkė, kuri daugiausia pelnosi iš sutarčių už tiesioginės sporto veiklos ribų.

Ji dirba su tokiais prekių ženklais kaip „Lululemon", „Morgan Stanley" ir „Google Pixel".

Tenisininkės žaidimas banguotas, tačiau praėjusiais metais kortuose ji susišlavė 1,8 mln. JAV dolerių.

Tuo tarpu rėmimo sutartys jai atnešė 7 mln. JAV dolerių.

Nelly Korda (Kilmės šalis: JAV, 25 metai, 8,2 mln. JAV dolerių)

Nedaug iki daugiausiai pernai uždirbusiųjų dešimtuko trūksta golfo žaidėjai N. Korda.

2023 m. ji atnaujino savo rėmėjų portfelį, pasirašydama sutartis su „Delta Air Lines", „Goldman Sachs", „Nike", „TaylorMade Golf" ir „T-Mobile". Tad praėjusiais metais ne iš tiesioginės golfo veiklos ji susišavė net 6,5 mln. JAV dolerių.

Tuo tarpu golfo žaidimas jai padėjo uždirbti taip pat nemenką, 1,7 mln. JAV dolerių sumą.

Megan Rapinoe (Kilmės šalis: JAV, 38 metai, 8,2 mln. JAV dolerių)

Nors futbolas yra bene pelningiausias sportas pasaulyje, į pernai daugiausia pinigų uždirbusių sportininkių dešimtuko sąrašą futbolininkės nepatenka.

Futbolininkė rikiuojasi Iškart už dešimtuko ribos.

Tai yra amerikietė M. Rapinoe, kuriai dėl solidaus amžiaus (38) futbolo žaidimas gal ir nesiklosto taip, kaip norėtųsi, tačiau kita veikla einasi tiesiog puikiai.

Už aikštės ribų jai praėjusieji metai buvo kaip niekad geri, kadangi iš papildomos veiklos ji susižėrė net 7,5 mln. JAV dolerių.

Candace Parker (Kilmės šalis: JAV, 37 metai, 8,1 mln. JAV dolerių)

Krepšininkė C. Parker susimažino atlyginimą ir pernai pasirašė sutartį su „Las Vegas Aces" komanda.

Nors liepos mėn. susilaužiusi pėdą ji praleido likusią sezono dalį, jos komanda vis tiek laimėjo antrąjį iš eilės WNBA čempionatą.

Pastaraisiais metais C. Parker tapo aktyvesnė investuotoja ir rugsėjo mėn. įsigijo „League One Volleyball" akcijų paketą.

Galbūt dėl to ir praėjusių metų uždarbis buvo solidus, kadangi už aikštės ribų ji susižėrė net 8 mln. JAV dolerių.

Alex Morgan (Kilmės šalis: JAV, 34 metai, 7,8 mln. JAV dolerių)

A. Morgan yra bene populiariausia JAV moterų futbolo rinktinės žvaigždė, dirbanti su tokiais prekių ženklais kaip „Nike", „Hublot" ir „Michelob Ultra".

Rugsėjį ji tapo „Volley Tequila Seltzer" daline savininke.

Ji taip pat buvo dokumentinio filmo „Copa 71" apie 1971 m. moterų pasaulio futbolo čempionatą vykdančioji prodiuserė.

Tiesioginės sporto pajamos praėjusiais metais pas A. morgan tebuvo 0,8 mln. JAV dolerių. Tuo tarpu iš veiklos už aikštės ribų ji susižėrė net 7 mln. JAV dolerių.

Qinwen Zheng (Kilmės šalis: Kinija, 21 metai, 7,2 mln. JAV dolerių)

Dar viena teninisinkė daugiausiai užirbančių atlečių sąraše.

Q. Zheng praėjusiais metais laimėjo WTA labiausiai patobulėjusios žaidėjos apdovanojimą ir jos talentu niekas neabejoja.

Tačiau ne ką mažesnį talentą ji turi dirbti su įvairiais remėjais ir veikla už sporto ribų, kadangi pajamos dirbant su rėmėjais praėjusiais metais jai atnešė 5,5 mln. JAV dolerių. Tai gerokai daugiau nei iš pačio teniso, kur ji uždirbo 1,7 mln. JAV dolerių.