Solidų deficitą panaikinę „Pelicans“ su Valančiūnu įsirašė pergalę Oklahomoje

Jonui Valančiūnui iki dvigubo dublio šįvakar pritrūko vos vieno atkovoto kamuolio. Lietuvis per 20 min. pelnė 19 taškų (5/9 dvit., 1/1 trit., 6/7 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Naujajo Orleano komanda pelnė 27 taškus iš 22 atkovotų kamuolių puolime ir taip iš dalies kompensavo 13 iš 42 tritaškių pataikymą. Pergalę „Pelicans“ iškovojo nepaisant to, kad trūko rezultatyviausio žaidėjo Brandono Ingramo, kuriam skaudėjo dešinį kelį.

Antrajame kėlinyje Joshas Giddey perdavė kamuolį Ousmane'ui Diengui iš už 3 taškų linijos, kuris smeigė kamuolį ir suteikė „Thunder“ pranašumą 39:20, o vėliau arenos šeimininkai padidino pranašumą iki 22 taškų (47:25).

