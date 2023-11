Sabonis buvo arti trigubo dublio, bet „Kings“ ir vėl nepasipriešino „Warriors“

Tai jau buvo 11-as kartas per pastarąsias 17-a rungtynių (įskaitant ir priešsezoninius mačus), kai tarpusavyje rungėsi „Kings“ ir „Warriors“ krepšininkai.

Domantas Sabonis rungtynėse buvo arti trigubo dublio ir buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas. Lietuvis per 37 minutes, praleistas aikštelėje, pelnė 23 taškus (8/15 dvit., 7/12 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.

D. Sabonis 2023-2024 m. sezoną jau keturiose iš eilės rungtynėse pelnė bent 10 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Jis prisijungė prie Oscaro Robertsono (1960-1961, 1961-1962 m.), kuris yra vienintelis žaidėjas klubo istorijoje, per pirmąsias ketverias sezono rungtynes pasižymėjęs tokiu pasiekimu.

Domantas Sabonis has recorded his fourth straight game with at least 10 points, 10 rebounds and five assists to begin the 2023-24 season. He joins Oscar Robertson (1960-61, 1961-62) as the only players in franchise history with 10-10-5 in the first four games of a season. pic.twitter.com/IwEMNm6E2I