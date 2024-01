Šokas Liverpulyje – Jurgenas Kloppas paskelbė, kad po sezono trauksis iš posto

Jis komandai vadovauja nuo 2015-ųjų metų, o sutartis galioja dar dvejus metus.

„Jaučiu, kad senka mano energija. Nuo pat pirmosios dienos mėgavausi laiku komandoje. Tai nuostabus klubas, miestas, sirgaliai. Tai sunkus sprendimas, bet turiu jį priimti. Dabar jaučiuosi gerai, bet suprantu, kad ateityje ilgiau šio darbo dirbti negalėsiu“, – sakė J. Kloppas.

„Po visų metų, kuriuos praleidome kartu, po viso praleisto kartu laiko ir visų dalykų, kuriuos išgyvenome kartu, išaugo pargeba, meilė, mažiausiai, ką esu skolingas, tai tiesą. Apie šį savo sprendimą informavau klubą jau lapkričio mėnesį. Mes esame „Liverpool“, kartu išgyvenome sunkesnius dalykus. Išgyvenote sunkesnius dalykus prieš mane. Paverskime tai stiprybe. Išspauskime viską iš šio sezono, kad turėtume dar vieną dalyką, dėl kurio galėtume nusišypsoti ateityje žvelgdami į praeitį“, – kalbėjo treneris.

BBC cituojamas treneris pridūrė, kad apie savo sprendimą klubo vadovus buvo informavęs dar lapkritį.

Su „Liverpool“ J. Kloppas yra iškovojęs „Premier“ lygos titulą, Čempionų lygą, FA taurę, Lygos taurę, UEFA Supertaurę bei Pasaulio klubų Taurę.

Šiemet jie kol kas vis dar kovoja dėl visų įmanomų titulų, o „Premier“ lygoje kol kas yra lyderiai.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.