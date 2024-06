Smūgis Nyderlandams: Europos fubolo čempionate nežais vienas iš lyderių

Pastaraisiais mėnesiais „Barcelona“ saugas nuolat susiduria su kulkšnies problemomis, o nuo kovo 3 dienos, kai patyrė traumą, „Barcelona“ komandoje pasirodė tik tris kartus.

27-erių metų futbolininkas balandžio 21-ą dieną sugrįžo į „La Liga“ rungtynes su Madrido „Real“, tačiau buvo pakeistas dar prieš pertrauką.

F.de Jongas žaidė abejose „Barcelona“ Čempionų lygos ketvirtfinalio rungtynėse su Paryžiaus „Saint-Germain“ bei buvo įtrauktas į savo šalies EURO 2024 rinktinę, nors nuo to laiko nežaidė nei už klubą, nei už šalį. Visgi po Nyderlandų rinktinės pergalės 4:0 prieš Islandiją, buvo paskelbta, kad F.de Jongo kulkšnis nėra pasiruošusi krūviams ir žaidėjas nevyks į čempionatą.

„Esu nusivylęs ir nuliūdęs, kad nevyksiu į Europos čempionatą. Pastarosiomis savaitėmis darėme viską, ką galėjome, tačiau mano kulkšniai reikia daugiau laiko. Dabar, kaip ir viskas kitas orandžinis legionas, sirgsiu už komandą už aikštelės ribų. Pirmyn, vyrukai“, – rašė futbolininkas.

