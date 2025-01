„SMART WAY Karalienės taurė“ pirmą kartą vyks Šiauliuose

Pirmą kartą „SMART WAY Karalienės taurės“ istorijoje lemiamos turnyro batalijos bus rengiamos Šiaulių arenoje, o jos vyks kovo 1-2 dienomis.

„Prižadame, jog Karalienės taurė yra būtent tas renginys, kurio verta pradėti laukti jau dabar, – tikino „SMART WAY MLKL“ prezidentas Arvydas Klovas. – Šiemet turnyras žada būti dar labiau intriguojantis nei pernai, todėl iš organizacinės pusės keliame jam dar ambicingesnius tikslus. Krepšinio aistruolius kviečiame suskubti ir bilietus įsigyti pirmiesiems.“

Tradicinėje dviejų dienų krepšinio šventėje susikaus keturi stipriausi šio „SMART WAY MLKL“ sezono klubai: Vilniaus „Kibirkštis“, „Šiauliai-Vilmers“ ir dvi Klaipėdos ekipos – „Neptūnas-Amberton“ bei LCC tarptautinis universitetas.

Pernai sostinėje turnyro čempionėmis pirmąsyk tapo „Neptūno-Amberton“ krepšininkės, kurios pusfinalyje palaužė titulą gynusias vilnietes, o finale užtikrintai įveikė ir LCC ekipą.

„Su Moterų krepšinio lyga norime plėsti savo žemėlapį ir padėti moterų sportu pasidžiaugti kuo daugiau skirtingų žmonių, todėl Karalienės taurę nusprendėme organizuoti Šiauliuose. Esame labai dėkingi Šiaulių miesto savivaldybei ir merui Artūrui Visockui už visapusišką pagalbą ruošiantis šiam turnyrui, – aiškino „SMART WAY MLKL“ direktorius Alvydas Jocys. – Be to, Saulės miesto klubas šį sezoną demonstruoja puikius rezultatus, o jų sirgaliai varžovams moka užkurti pirtį tribūnose. Visgi motyvacijos kautis dėl medalių netrūks nė vienai ekipai ir manome, kad tai bus puiki galimybė susiburti visai moterų krepšinio bendruomenei.“

Saulės mieste sirgalių lauks ne ką mažiau karštų emocijų pridėsiantis „Nostra Snaiperės“ tritaškių konkursas, pramoginės rungtynės, muzikiniai pasirodymai bei įvairios pramogos šeimai.

Oficialus „SMART WAY Karalienės taurės“ rungtynių transliuotojas bus TV6 kanalas, o bilietus į renginį platina „Kakava.lt“.