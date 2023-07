Slovėnijos rinktinės kapitonu tapęs Dončičius: „Praėjusių metų nesėkmė mus motyvavo“

Didžiausia naujiena buvo ta, kad L. Dončičius buvo paskirtas Slovėnijos rinktinės kapitonu. Ankstesnis kapitonas Edo Muricas dėl traumos šiame pasaulio čempionate nežais.

„Man didelė garbė būti kapitonu. Sprendimą priėmė treneris ir kiti žaidėjai“, – paaiškino Dalaso „Mavericks“ žvaigždė.

„Man malonu žaisti rinktinėje. Nerungtyniavau nuo balandžio 10 d., todėl negaliu sulaukti rungtynių“, – pridėjo jis.

Per 66 pasirodymus reguliariajame NBA sezone jis vidutiniškai pelnė 32,4 taško, atkovojo 8,6 kamuolio, atliko 8,0 rezultatyvaus perdavimo, perėmė 1,4 kamuolio ir blokavo 0,5 bloko per rungtynes, tačiau nesugebėjo nuvesti savo komandos į atkrintamąsias varžybas.

2017 m. prisistatęs savo šalies suaugusiųjų rinktinėje, L. Dončičius padėjo iškovoti aukso medalius. Nuo to laiko jis dalyvavo 2020 m. olimpinėse žaidynėse ir 2022 m. „EuroBasket“.

„Kaip ir kiekviename turnyre, tikslas yra laimėti čempionatą. Praėjusių metų nesėkmė „EuroBasket“ ne supykdė, o priešingai – motyvavo. Reikia žiūrėti į priekį. Mums nerūpi, kas nutiko pernai.“

"I am honored to be the captain. We made this decision with the coach and the players. It’s a proud moment. Every time we go to a championship, the goal is to win it"



Luka Doncic on becoming Slovenia's captain and the goal in the #FIBAWC



Full story: https://t.co/BIOGhw8i7V

