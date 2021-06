Skrajojantys olandai sensacingai išspirti „Euro 2020“ aštuntfinalyje – tolyn keliauja Čekija

Nyderlandai šiame čempionate iki atkrintamųjų rinko tik pergalės. C grupėje rimtesnį iššūkį pajėgė mesti tik Ukraina (3:2), o prieš austrus (2:0) ir šiaurės makedonus (3:0) didesnių problemų nekilo.

Primename, kad Nyderlandai į „Euro 2020“ sugrįžo po juodo ruožo šalies futbolo istorijoje. Rinktinė nepateko į 2016 m. Europos ir 2018 m. pasaulio čempionatus.

Tuo metu Čekija taip pat nedalyvavo 2018 m. pasaulio čempionate, o 2016-ųjų Europos pirmenybėse krito grupės etape. Pastarąjį kartą Europos čempionato ketvirtfinalyje čekai žaidė 2012-aisiais.

Kitame etape liepos 3-iąją čekai susitiks su Danijos vienuolike.

🇨🇿 Most EURO final tournament goals for the Czech Republic:



⚽️5⃣ Milan Baroš

⚽️4⃣ Vladimír Šmicer

⚽️4⃣ Patrik Schick#EURO2020 | #CZE pic.twitter.com/c8PEA4MoAL