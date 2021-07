Skaudus susidūrimas Tokijo BMX dviračių trasoje: trasoje partrenktas vyras

Pranešama, kad nutikimas įvyko pirmadienį. Olandas, skriedamas trasa, įsirėžė į netikėtai į trasą išėjusį varžybų prižiūrėtoją.

Kol kas nėra žinoma, kodėl darbuotojas kirto trasą. Pirminiais duomenimis, jis rimtai nenukentėjo.

O sportininkas susižeidė kelį, bet rimtesnių sužalojimų išvengė.

„Trenkiausi į trasos prižiūrėtoją, kuris bandė kirsti kelią. Tikiuosi, kad jam viskas gerai. Man šiek tie skauda kelį, bet padarysiu viską, kad iki ketvirtadienio būčiau pasirengęs startui! Ačiū visiems už palaikymo žinutes, aš tikrai tai vertinu“, – „Twitter“ socialiniame tinkle vėliau rašė Nyderlandų dviratininkas.

BMW dviračių rungties varžybos Tokijuje prasidės ketvirtadienį.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT