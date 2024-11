Skaudi nelaimė: rungtynių metu tribūnoje užgeso žmogaus gyvybė

Kaip ketvirtadienį informavo Vokietijos futbolo klubas, žmogaus gyvybė užgeso jį gabenant į ligoninę. „Bayern“ sirgaliai neskandavo rungtynių metu iš pagarbos mirusiajam.

Tylu „Allianz“ stadione buvo nuo pat susitikimo pradžios, mat susirinkusi dešimtūkstantinė minia matė, jog vienoje iš tribūnų yra bandoma išgelbėti žmogaus gyvybę.

Bayern fans at the Südkurve have been silent from the third minute due to a medical emergency. Several paramedics were treating a spectator [📸 @BILD] pic.twitter.com/0bPdHHtSFI

