Skaudi Benedikto Vanago avarija pabaigė jo Dakarą, Vaidotas Žala buvo ant Top-20 ribos

Ketvirtame ralio etape Dakaro dalyviai turėjo įveikti ilgiausią greičio ruožą – 465 km. Jo maršrutas buvo sudarytas iš 200 kilometrų ilgio greitų sekcijų, įvairių dydžių kopų grandinių, vienas kitą keičiančių akmenimis nusėtų slėnių ir išdžiuvusių upių vagų. Organizatorių teigimu, trečiadienį lenktynininkams teko 79 proc. dirvožemio ruožo, taip pat 12 proc. kopų, 7 proc. smėlio ir 2 proc. druskingo ruožo.

Iš viso ilgiausiame šių metų etape 465 km greičio ruože lenktynininkams reikėjo pasiekti net 12 tarpinių punktų.

Antradienį dėl gedimo iš varžybų pasitraukė keturračių įskaitoje pirmavęs Laisvydas Kancius, o trečiadienį baigėsi Benedikto Vanago ir jo šturmano Filipės Palmeiro kelionė Dakare. Jų ekipažas pašoko per trampliną ir kelis kartus vertėsi. Laimei, sportininkai nenukentėjo, tačiau bolidas sumaitotas taip, kad varžybų tęsti nėra įmanoma.

„Mūsų Dakaras baigtas... Prie ypač didelio greičio negavau informacijos apie kliūtį. Mes sveiki. Filipei priekaištų neturiu. Aiškinamės, kur buvo padaryta klaida“, – trumpa žinute su komanda pasidalino B. Vanagas.

Tuo metu Vaidotas Žala šiandien važiavo atsargiau, mėgindamas patausoti automobilį ir nekartoti tautiečio klaidų. Klastingą 465 km. ruožą jis įveikė per 4 val. 19 min. 57 sek. Toks laikas jam preliminariai garantavo 21 vietą šiandien ir 13-ą bendroje įskaitoje.

Beje, FIA kiek anksčiau ryte paskelbė, kad V.Žala sulaukė 1 tūkst. eurų žalos už tai, kad automobilyje nebuvo aktyvuota gesinimo sistema.

Iki šiol sudėtingiausiame greičio ruože Arūnas Gelažninkas demonstravo stabilumą ir 465 km distanciją įveikė per 4 val. 33 min. 11 sek. bei nuo lyderio atsiliko 27 min. 5 sek. ir užėmė 29-ą vietą. A.Gelažninkas buvo greitesnis ir už austrą Toby Price'ą, kuris startavo iš 2-osios pozicijos, tačiau prarado labai daug laiko jau pačioje pradžioje ir 25 sek. atsiliko nuo lietuvio.

„Prieš pat finišą rodė, kad sukti reikia į kairę, nors finišas buvo dešinėje, todėl teko apsisukti, bet praradome tik kelias sekundes“, – po finišo aiškino A.Gelažninkas.

Antrą kartą šiame Dakare greičio ruožą laimėjo ispanas Joanas Barreda Bortas, finišavęs per 4 val. 6 min. 6 sek. Antras liko čilietis Pablo Quintanilla (+00:04:37), o trečias – italas Danilo Petrucci (+00:06:53)

A.Gelažninkas bendroje motociklų įskaitoje iš 28 vietos nukrito į 30-ą (+01:29:26). „Vienišių“ klasėje A.Gelažninkui ir toliau nėra lygių.

Jis 2 min. 22 sek. aplenkė artimiausią „vienišių“ klasės konkurentą Milaną Engelį bei 3 min. 40 sek. aplenkė dar vieną konkurentą prancūzą Benajminą Melotą.

Bendroje „vienišių“ klasės įskaitoje A.Gelažninkas jau 13 min. 9 sek. lenkia M.Engelį bei 1 val. 3min. 32 sek. – afrikietį Charaną Moore'ą, kuris šiandien buvo tik 46-as.V

Etapo eiga:

15.37 val. V.Paškevičius nuvažiavo jau 359 km ir WP9 punkte dar pagerino savo poziciją bei iš 12-os vietos pakilo į 11-ą (+00:26:45).

A.Juknevičius teigė, kad „nusiėmė „kardaną“ ir pusašius“ bei „važiuoja tik galu“. Tuo tarpu urį laiką stovėjęs G.Petrus – vėl juda.

15.11 val. R.Baciuška įveikė jau 398 km (WP10) ir panašu, kad išlaiko 5-ą poziciją (+00:07:02).Vi

14:48 val. V. Žala sėkmingai pasiekė ilgiausio ir turbūt sudėtingiausio greičio ruožo finišą. Klastingiems 465 km įveikti jam prireikė 4 val. 19 min. 57 sek., o nuo lyderio atsiliko 25 min. 17 sek. V. Žala šiame greičio ruože užėmė 21 vietą, o bendroje įskaitoje jis toliau yra 13-as.

14:40 val. A. Juknevičiaus problemos nesibaigia. „Vėl važiuojam kaip bagis, tik galu varomu. Teko stoti, bet dabar jau pasiekėm neutralizacijos zoną, judėsim toliau. Šiandien ta diena, kai kopų norisi mažiausiai“, – rašė A. Juknevičius.

14:36 val. V. Žala pasiekė paskutinį tarpinį kontrolės punktą ir likus 27 km iki finišo jis toliau rikiuojasi 19-20 pozicijose (+00:24:40). Nuo pat 314-ojo kilometro V.Žala važiuoja itin stabiliai ir penkiuose tarpiniuose finišuose nekeitė savo vietos.

14:14 val. A. Juknevičius kelyje link WP3 ir 120-o kilometro prarado daug laiko ir vėl nukrito į 75-ą poziciją (+01:06:36).

T. Jančys įveikė 239 km atstumą ir WP6 punkte išlieka 19-as (+00:19:25). Jo vieta stabili nuo pat 120-ojo kilometro. V. Paškevičius po 239 km tarp sunkvežimių yra 12-as (+00:12:49).

14:07 val. „Klasikų“ kategorijoje važiuojantis V. Valiukevičius pasiekė finišą. Apie savo poziciją jis sužinos tik vakare, bet sakė, kad problemų daug neturėjo. Jis teigė, kad klaidų šturmanas nepadarė, o ir jam pavyko neprakirsti ratų.

13:52 val. V. Žala jau įveikė 359 km (WP9) ir kol kas važiuoja stabiliai bei užima 19-ą poziciją (+00:18:47).

G. Petraus tempas taip pat stabilus ir po 198 km (WP5) jis išlieka 40-as (+00:20:03), V. Paškevičius taip pat pasiekė WP5 punktą ir tarp sunkvežimių yra 13-as.

Motobagių įskaitoje R. Baciuška WP8 punkte po 314 km – 6-as (+00:05:55), o T. Jančys WP4 punkte (158 km) – 19-as.

13:40 val. Benediktas Vanagas pasidalino savo komentaru iš avarijos vietos. Lenktynininkui apmaudu dėl incidento, bet pasidžiaugė, kad jo ir šturmano F. Palmeiro sveikata rimčiau nenukentėjo.

13:25 val. A. Gelažninkas dalinasi komentaru po ketvirtojo greičio ruožo finišo: „Prieš pat finišą rodė, kad sukti reikia į kairę, nors finišas buvo dešinėje, todėl teko apsisukti, bet praradome tik kelias sekundes. Nors tai buvo ilgiausia diena, bet ji buvo gera ir geresnė nei vakar. Tikrai greitas greičio ruožas, bet buvo tikrai pavojingų vietų, kur gyvenimas prabėga prieš akis. Visgi po to vėl varai toliau“.

13:10 val. Informacija apie kitus lietuvius: V. Paškevičius po 158 km (WP4) žengia 13-as (+00:08:46), R. Baciuška ir po 239 km (WP6) išlaiko 7-ą poziciją, o T. Jančys po 120 km (WP3) žengia 19-as (+00:09:20). G. Petrus įveikė 198 km ir WP5 punkte išlaiko turėtą 40-ą poziciją (+00:20:03).

12:55 val. #iGo2Dakar komanda pasidalino sumaitoto B. Vanago bolido nuotraukomis.

12:45 val. G.Petrus įveikė 158 km (WP4) ir žengia 40-as (+00:16:05), tuo tarpu A. Juknevičius jau nuvažiavo 80 km ir WP2 punkte dar pagerino poziciją bei yra 43-ias (+00:07:55). Jis sekunde greičiau važiuoja nei G.Petrus.

12:38 val. Motociklininkas A.Gelažninkas pasiekė etapo finišą. Jis 465 km distanciją įveikė per 4 val. 33 min. 11 sek., nuo lyderio atsiliko 27 min. 5 sek. ir užėmė 28-ą vietą. A. Gelažninkas buvo greitesnis ir už austrą Toby Price'ą, kuris startavo iš 2-osios pozicijos, tačiau prarado labai daug laiko jau pačioje pradžioje ir 25 sek. atsiliko nuo lietuvio.

Šis A. Gelažninko rezultatas yra antras geriausias asmeninis rezultatas per keturis šių metų Dakaro greičio ruožus. Prieš tai jo geriausias rezultatas pasiektas pirmame greičio ruože, kai jis buvo 20-as.

12:30 val. Saulius Jurgelėnas po pokalbio neutralizacijos zonoje su V. Žala papasakojo, kas šiandien vyksta trasoje ir kokie iššūkiai tyko lenktynininkų bei šturmanų.

„Į trasą toliau išleidome Vaidotą, kuris pasidalino įspūdžiais apie tai, kas nutiko per pirmuosius kilometrus. Šiandien yra šturmanų ir vairuotojų išminties kova. Nors atrodo, kad yra lygu, tačiau ten slepiasi kalneliai. Paviršius formaliai yra žvyras, tačiau tai iš tikro yra akmenys. Tik Vaidotas pamėgino aštriau pavažiuoti, iš karto prakirto ratą. Po to, kai nuleido ratą, Vaidotas ėmė važiuoti atsargiau, o po to, kai pamatė Benedikto nelaimę, dešinė koja iš karto palengvėjo. Kalbėjau su šturmanais, jiems darbo labai daug – labai dažnai keičiasi kryptys. Šturmanams kryptys keičiasi po 200, 400 ar 600 m., o vairuotojai turi parodyti, kad gali prisitaikyti prie pasikeitimų. Šis greičio ruožas bus pagrindinė sijoklė greitųjų Dakaro dalyvių“ – pasakojo S. Jurgelėnas.

12:20 val. A. Juknevičius, automobilių įskaitoje nukritęs iki 67-os vietos, dar tik pradeda savo greičio ruožą.

12:05 val. R.Baciuška išlaiko turėtą poziciją ir po 120 km (WP3) motobagių įskaitoje rikiuojasi 7-as (+00:02:27). Pirmą tarpinį finišą pasiekė ir V. Paškevičius, kuris sunkvežimių klasėje startavo iš 25 pozicijos, tačiau dabar jo laikas 15-as (+00:02:12).

11:50 val. Pasirodė B. Vanago avarijos vaizdo įrašas iš sraigtasparnio :

11:27 val. Po skaudžios Benedikto Vanagos avarijos atsargumo priemonių trasoje nusprendė imtis Vaidotas Žala.

„Ekipažas pirmoje sekcijoje prakirto ratą, dėl šios priežasties prarado šiek tiek laiko. Matė Benedikto Vanago avariją, bet jau buvo nusileidęs sraigtasparnis, todėl vyrai nuvažiavo toliau. Pakelėje matė ne vieną sustojusį ekipažą. Matydami, koks pavojingas yra šis greičio ruožas, ekipažas nusprendė laikytis saugios taktikos ir važiuoti išmintigai“, – rašoma Vaidoto Žalos „facebook“ paskyroje.

11:15 val. G.Petrus įveikė pirmuosius 40 km ir WP1 punkte buvo 43-ias (+00:04:07).

11:10 val. 314 km įveikė tiek A.Gelažninkas, tiek jo artimiausias konkurentas „vienišių“ klasėje M.Engelis. Prieš tai atsilikęs, A.Gelažninkas aplenkė savo konkurentą ir dabar jnuo jo yra nutolęs per 1 min. 15 sek.

R. Baciuška prarado maždaug minutę keliaudamas iki WP2 punkto, tačiau įveikęs 80 km rikiuojasi 7-as (+00:01:42).

10:55 val. V. Žala įveikė 120 km ir trečiame kontrolės punkte rikiuojasi 26-as.

Problemų turi Dakaro ralio favoritai. Ilgą laiką sustojęs ne tik prancūzas S. Peterhanselis, tačiau ir ispanas N. Roma. S. Peterhanselis laukia pagalbos automobilio.

10:40 val. Paaiškėjo B.Vanago sustojimo priežastis: lenktynininkas iš Lietuvos daugybę kartų vertėsi ir jam Dakaras jau baigėsi.

Pamatykite B. Vanago avarijos epizodą:

„Prie ypač didelio greičio negavau informacijos apie kliūtį“, – rašė B.Vanagas.

10:20 val. V. Žala pirmame kontrolės punkte buvo 22-as, tuo tarpu penkiomis minutėmis anksčiau startavęs B. Vanagas susidūrė su sunkumais. Pagal GPS duomenis, jis netoli starto buvo du kartus sustojęs ir šiuo metu taip pat yra sustojęs bei jį fiziškai aplenkė daugelis vėliau už jį startavusių automobilių.

9:55 val. Įpusėjus greičio ruožui A. Gelažninkas bendroje įskaitoje išlaiko 28 vietą. Kuro papildymo zonoje motociklininkas teigė, kad pirmoji etapo dalis buvo labai greita, tačiau dabar viskas keisis ir teks daugiau naviguoti trasoje.

9:25 val. A. Gelažninkas įveikė jau 198 km ir WP5 punkte yra 27-as (+00:11:00).

9:10 val. FIA paskelbė, kad V. Žala sulaukė 1 tūkst. eurų žalos už tai, kad automobilyje nebuvo aktyvuota gesinimo sistema.

8:50 val. Trečiame kontrolės punkte A. Gelažninkas yra 22-as (+00:06:18). Jis savo laiką nuo starto pagerino per 12 pozicijų.

8:10 val. A. Gelažninkas yra įveikęs 80 km ir WP2 punkte rikiuojasi 27-as (+00:04:50).

Anksčiausiai kartu su motociklininkais startavo Vienišių įskaitos lyderis Arūnas Gelažninkas.

Kitų lietuvių preliminarūs starto laikai:

9:35 val. (19 pozicija) Benediktas Vanagas / Filipe Palmeiro („Toyota Gazoo Racing Baltics“, „Toyota Gazoo Racing Hilux“, automobiliai)

9:40 val. (22 pozicija) Vaidotas Žala / Paulo Fiuza („Teltonika Racing“, „Xraid Mini John Cooper Works Rally“, automobiliai)

10:07 val. (7 pozicija) Rokas Baciuška / Oriolas Mena („South Racing“, „Can-Am Maverick XRS“, lengvieji motobagiai)

10:46.30 val. (51 pozicija) Gintas Petrus / Šarūnas Paliokas („Petrus Kambucha team“, „MD Rallye Sport Optimus Evo3“, automobiliai)

11:02.30 val. (25 pozicija) Vaidotas Paškevičius / Tomas Gužauskas / Slavomiras Volkovas („ConnectPay Racing“, „Tatra Jamal“, sunkvežimiai)

11:13 val. (30 pozicija) Tomas Jančys / Irmantas Bražiūnas („Mediafon team“, „Can-Am Maverick X3“, lengvieji motobagiai)

11:49.30 (79 pozicija) Antanas Juknevičius / Didzis Zarinis („Kreda“, „Toyota Hilux Overdrive 2016 IRS“, automobiliai)