Skandalas Ispanijoje: už smūgį į veidą Vinicius buvo išvytas iš aikštės, varžovų sirgaliai skandavo rasistinius žodžius

„Valencia“ į priekį išsiveržė 33-ią minutę, kai pasižymėjo Diego Lopezas.

Tiksint paskutinėms pridėto laiko minutėms, kilo susistumdymas tarp komandų, o Vinicius Junior už smūgį į veidą buvo nubaustas raudona kortele. Nors prieš tai Vinicius buvo griebiamas už kaklo, tačiau „Valencia“ žaidėjas bausmės išvengė.

Brazilas varžovų sirgalius kaltino rasizmu, šiems jo adresu skanduojant negražius žodžius. Fubolininkas vienu metu komandos treneriui net sakė, kad dėl to daugiau nebenori tęsti mačo.

Dėl šio įvykio lyga pradėjo tyrimą.

Vinicius was choked on field and then sent off for trying to get loose of it.



Only in La Liga and as usual they will try to hide by deleting the videos pic.twitter.com/sUx0oxp0VG

