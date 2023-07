Skandalas: „Formulės 1“ komandos galimai viršijo išlaidų limitą, atliekamos kratos

Rezultatų dar nėra, bet gandai darosi vis konkretesni. „L‘Equipe“ teigimu, trys įtariamos komandos yra „Red Bull“, „Mercedes“ bei „Aston Martin“.

Olandų „De Telegraaf“ prideda, kad FIA imasi itin griežtų priemonių ir netgi vykdo kratas.

„Daugiausiai klausimų susilaukė „Mercedes“ ir „Red Bull“. Buvo atliktos ir kratos. Jų metu ištraukiami stalčiai, peržiūrimos „Whatsapp“ susirašinėjimų žinutės, elektroniniai laiškai, kad būtų išsiaiškinta, ar tam tikri asmenys diskutavo apie „Formulę 1“ ar ne“, - skelbia „De Telegraaf“.

„L‘Equipe“ skelbia, kad „Red Bull“ komandoje klausimų kilo dėl Helmuto Marko atlyginimo. Formaliai H.Marko yra viso „Red Bull“ koncerno konsultantas, kuriam mokama ne tik už darbą „Formulėje 1“. Dėl to auditoriams ir kyla klausimų, kaip vertinti tas išlaidų eilutes.

Daug įtarimų kilo ir dėl „Aston Martin“ komandos. Manoma, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl šiemet ši ekipa taip vangiai naujiną bolidą, nenorėdama kartoti galimų 2022 m. klaidų.

🚨 In the past months, several visits have been made to factories of F1 teams regarding the Cost-Cap — Multiple sources claim that Red Bull and Mercedes have faced numerous questions regarding their submitted data 👀



During these 'raids,' drawers are ruthlessly opened, and… pic.twitter.com/Nb7O58cpgN