Skambių pergalių pasiekęs ispanas treniruos Vokietijos klubą

Profesionalo karjerą baigęs ispanas Xabi Alonso kitą sezoną imsis darbo Menchengladbacho „Borussia“ komandoje. Prieš tai jis dirbo San Sebastiano „Real Sociedad“ dublerių komandos treneriu.

Vokietijoje ne vienerius metus žaidęs saugas šiose pareigose pakeis Marco Rose'ą, kuris kitą sezoną treniruos Dortmundo „Borussia“. Pasak Vokietijos leidinio „Bild“, iki sandorio trūksta tik X. Alonso parašo.

X.Alonso į Vokietiją sugrįš po ketverių metų. 2014-2017 m. jis vilkėjo Miuncheno „Bayern“ aprangą ir Bavarijoje baigė profesionalo karjerą.

