Šiurpus vaizdas Italijoje: ant vejos susmuko „Roma“ žaidėjas, rungtynės buvo nutrauktos

24-erių metų gynėjas pajautė skausmą krūtinėje ir nebegalėjo pratęsti rungtynių.

Šis epizodas įvyko 83-ąją minutę, o po jo abi komandos priėmė sprendimą rungtynes nutraukti. Tuo metu rezultatas tarp „Roma“ ir „Udinese“ buvo lygus – 1:1.

Kiek vėliau informacija apie žaidėjo sveikatą pasidalino žurnalistas Fabrizio Romano. Jo teigimu, pavyko išvengti baisiausio – E. Ndickos susmukimas ant vejos nėra dėl širdies smūgio, tad tikimasi, jog jis netrukus galės sugrįžti į aikštę.

Kiek vėliau nuotrauka iš ligoninės pasidalino ir pats žaidėjas.

Another football player collapsed during a game. This time it was Evan Ndicka from AS Roma, who clutched his left chest while lying on the field.



Nothing to see here, please move along. 💉💉💉 pic.twitter.com/llmdTrinpm