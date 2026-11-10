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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinneris atskleidė, kas padėjo sunkiu metu – palaikymą išreiškė ir Alcarazas

2026-11-10 21:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-10 21:57
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Jannikas Sinneris Milano mieste surengtoje spaudos konferencijoje plačiai kalbėjo apie savo sveikatos būklę, sugrįžimo į kortus planus, pasikeitimus trenerių štabe ir santykius su kitais tenisininkais.

Jannikas Sinneris | Stop kadras

Jannikas Sinneris Milano mieste surengtoje spaudos konferencijoje plačiai kalbėjo apie savo sveikatos būklę, sugrįžimo į kortus planus, pasikeitimus trenerių štabe ir santykius su kitais tenisininkais.

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Italą itin paveikė ilgamečio trenerio Darreno Cahillo pasitraukimas. J. Sinneris neslėpė, kad su australu užsimezgė ypatingas ryšys.

„Asmeniškai man D. Cahillo labai trūks. Mes iš karto radome bendrą kalbą ir puikiai vienas kitą supratome. Jis man tapo tarsi antruoju tėvu. Kartu išgyvenome sunkių akimirkų, o jis visada būdavo vienas pirmųjų žmonių, kuriems paskambindavau“, – pasakojo tenisininkas.

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J. Sinneris taip pat užsiminė, kad D. Cahillas ir naujasis jo treneris Magnusas Normanas turi panašumų.

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„Magnusas labai panašus į Darreną Cahillą. Jis daugelį metų dirbo su Stanu Wawrinka ir turi sukaupęs didžiulę patirtį. Svarbiausia, kad jis supranta, kaip mes dirbame. Negalime vėl visko pakeisti. Kiekvienais metais turime pridėti tą papildomą procentą, kad toliau tobulėtume“, – teigė italas.

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Jis pridūrė, kad ryšys su buvusiu treneriu nenutrūks ir pasibaigus jų bendradarbiavimui.

„Jei ko nors prireiks, žinau, kad galiu jam paskambinti. Bent jau tikiuosi, kad jis manęs neužblokuos!“ – juokavo J. Sinneris.

Tenisininkas atskleidė sulaukęs palaikymo ir iš kitų kolegų. Jam iškart parašė Matteo Berrettini ir Jackas Draperis, su kuriuo italą sieja itin artimas ryšys. J. Sinneris taip pat sulaukė žinutės iš Carloso Alcarazo.

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„Su Jacku esame labai artimi. Jis taip pat išgyvena nelengvą laikotarpį. Carlosas irgi susisiekė su manimi, kaip ir aš su juo, kai jis buvo patyręs traumą arba iškovodavo pergalę“, – pasakojo italas.

Didžiausią dėmesį spaudos konferencijoje J. Sinneris skyrė savo sveikatai ir sugrįžimo terminams. Italas neslėpė pasiilgęs varžybų ir galimybės vėl žengti į kortą.

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„Pasiilgau varžymosi, žengimo į kortą ir galimybės atiduoti visas jėgas. Pasiilgau to, ką labiausiai mėgstu – žaisti tenisą. Dabar man labai svarbu rūpintis savo kūnu, nes noriu žaisti dar 10 ar 15 metų. Man 25-eri, todėl noriu ir toliau žengti į kortą bei atiduoti visas jėgas“, – kalbėjo tenisininkas.

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Pasak J. Sinnerio, iš pradžių buvo numatytas vienas sugrįžimo scenarijus, tačiau paaiškėjo, kad jį įgyvendinti neįmanoma, todėl teko pasirinkti kitą kelią.

„Esu tenisininkas, o ne gydytojas, todėl galiu tik pasitikėti specialistais“, – aiškino italas.

Jis sakė pasitikintis savo gydytojais ir jų sudarytu reabilitacijos planu. Italo pagrindinis tikslas – būti pasirengusiam kitų metų pradžioje vyksiančiam „Australian Open“ turnyrui. Iki tol jis tikisi spėti sudalyvauti ir keliuose kituose turnyruose, tačiau pabrėžė, kad svarbiausia laikytis gydymo plano.

„Tikslas – būti Australijoje. Tikiuosi, kad iki tol galėsiu sužaisti ir porą apšilimo turnyrų, tačiau privalau laikytis nustatytų terminų ir protokolų, nes skubėdami galime prisidaryti dar rimtesnių problemų. Kiekvieną dieną dirbu siekdamas šio tikslo“, – užbaigė J. Sinneris. 

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