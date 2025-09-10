„Šilutę“ papildė N.Giga

Aukštaūgis oficialiai papildė „Šilutės“ gretas.
Anksčiau jis Lietuvoje gynė Vilniaus „Ryto“ garbę, kur pradėjo profesionalo kelią, vilkėjo Utenos „Juventus“, Klaipėdos „Neptūno“ marškinėlius.
Praeitą sezoną 208 cm ūgio centras žaidė Japonijos trečioje lygoje, Kanadzavos „Samuraiz“ komandoje, vėliau kėlėsi į Indoneziją, Bandungo „Prawirz“ gretas.
Skaičiai Japonijoje per 21 minutę siekė 8,1 taško, 6 atkovotus kamuolius, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 8,1 naudingumo balo. Indonezijoje jis per 30 minučių metė 14,5 taško, atkovojo 11,5 kamuolio, rinko 22,3 naudingumo balo.
