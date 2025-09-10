Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Šilutę“ papildė N.Giga

2025-09-10 19:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 19:35

30-metis Norbertas Giga grįža rungtyniauti į Lietuvą ir tai darys Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

N.Giga grįžta į Lietuvą

30-metis Norbertas Giga grįža rungtyniauti į Lietuvą ir tai darys Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

0

Aukštaūgis oficialiai papildė „Šilutės“ gretas.

Anksčiau jis Lietuvoje gynė Vilniaus „Ryto“ garbę, kur pradėjo profesionalo kelią, vilkėjo Utenos „Juventus“, Klaipėdos „Neptūno“ marškinėlius.

Praeitą sezoną 208 cm ūgio centras žaidė Japonijos trečioje lygoje, Kanadzavos „Samuraiz“ komandoje, vėliau kėlėsi į Indoneziją, Bandungo „Prawirz“ gretas.

Skaičiai Japonijoje per 21 minutę siekė 8,1 taško, 6 atkovotus kamuolius, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 8,1 naudingumo balo. Indonezijoje jis per 30 minučių metė 14,5 taško, atkovojo 11,5 kamuolio, rinko 22,3 naudingumo balo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

